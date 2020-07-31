Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

Это может сделать Россию одной из самых привлекательных юрисдикций в мире для развития IT-отрасли, считает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Кроме того, этот беспрецедентный шаг демонстрирует приоритетное значение отрасли цифровых технологий для России.

Самой востребованной мерой, как считают в Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП), станет снижение страховых взносов на фонд оплаты. В АРПП подсчитали, что среднестатистическая компания с оборотом 1 млрд рублей сможет высвободить порядка 84 млн рублей, что даст возможность нанять до 30 высококвалифицированных работников и повысить зарплаты, что сделает компании более конкурентоспособными.

"Налоговым маневром" смогут воспользоваться не все компании. Обязательным условием для получения преференций станет количество работников (не менее 7 человек) и доля доходов от разработки радиоэлектронной продукции (не менее 90% за отчетный период).

В АРПП говорят, что в принятый закон вошли не все замечания от представителей отрасли. Сейчас Ассоциация совместно с Минкомсвязью готовит в него поправки, которые предположительно будут рассмотрены осенью, говорит Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП.