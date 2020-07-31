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31.07.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

Текст: Ирина Алпатова
Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России. С 1 января 2021 года налог на прибыль для таких компаний снизится с 20% до 3%, а страховые взносы - с 14% до 7,6%. При этом обнуляется налог на прибыль, который должен был зачисляться в региональные бюджеты.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Это может сделать Россию одной из самых привлекательных юрисдикций в мире для развития IT-отрасли, считает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Кроме того, этот беспрецедентный шаг демонстрирует приоритетное значение отрасли цифровых технологий для России.

Самой востребованной мерой, как считают в Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП), станет снижение страховых взносов на фонд оплаты. В АРПП подсчитали, что среднестатистическая компания с оборотом 1 млрд рублей сможет высвободить порядка 84 млн рублей, что даст возможность нанять до 30 высококвалифицированных работников и повысить зарплаты, что сделает компании более конкурентоспособными.

"Налоговым маневром" смогут воспользоваться не все компании. Обязательным условием для получения преференций станет количество работников (не менее 7 человек) и доля доходов от разработки радиоэлектронной продукции (не менее 90% за отчетный период).

В АРПП говорят, что в принятый закон вошли не все замечания от представителей отрасли. Сейчас Ассоциация совместно с Минкомсвязью готовит в него поправки, которые предположительно будут рассмотрены осенью, говорит Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП.

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