Приближающийся к Багамам шторм "Исаиас" усилился

Тропический шторм "Исаиас" в Атлантике усилился. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, отмечая, что порывы ветра в районе стихии достигают 95 километров в час.

Сейчас шторм находится в 150 километрах юго-восточнее острова Большой Инагуа в южной части Багамских островов. Он движется на северо-запад со скоростью 30 километров в час, пишет РИА Новости. Ранее "Исаиас" сформировался в Атлантическом океане, недалеко от Пуэрто-Рико.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.