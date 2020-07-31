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31.07.2020 15:06
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о государственном и муниципальном контроле

Текст: Екатерина Петрова
В России вводится новый регламент контроля и надзора за деятельностью бизнеса на государственном и муниципальном уровнях. Правила становятся более четкими и прозрачными. Соответствующий закон о госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле подписал президент России Владимир Путин. Новые нормы документа позволят продолжить реализацию механизма "регуляторной гильотины", снизив административное давление на бизнес.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: РИА Новости www.ria.ru
Российское бизнес-сообщество ждет реализации "регуляторной гильотины"

Акцент с проверок предпринимателей смещается на профилактику и предупреждение нарушений. Меняется и сам подход к проведению проверок. Так, в документе детально прописана процедура их проведения, регламентируются надзорные мероприятия. Вводится разграничение видов контроля. К привычным форматам - выездной и документарной проверкам - добавляются новые способы "диалога". В частности, появляется контрольная и мониторинговая закупки, инспекционный визит, рейдовый осмотр. Эти способы будут применяться в зависимости от ситуации. В некоторых случаях будет достаточно дистанционного автоматизированного контроля с использованием фото- и видеофиксации.

Определять способы проверок, их частоту, специалисты смогут на основе системы управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (при плановом контроле - категорией риска, при внеплановом - выявлением индикатора риска).

Кроме того, в законе предусмотрено создание специальных информационных систем, которые аккумулируют все сведения о проверках. К примеру, будет создан единый реестр видов контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Исключение составят отдельные положения, для которых определены другие даты.

Всего в России насчитывается 241 вид и десять форм контроля, согласно ежегодному докладу Российского союза промышленников и предпринимателей и Высшей школой экономики. В работе участвует 48 федеральных контрольных органов и 127 тыс. инспекторов. В год они проводят 1,6 млн проверок.

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