Путин подписал закон о квалифицированных бюро кредитных историй

В России с 2021 года вводится институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут рассчитывать долговую нагрузку граждан по новому механизму. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Фактически речь идет о модернизации механизма создания кредитных историй. Так, Банк России разработает порядок расчета совокупной долговой нагрузки пользователями кредитных историй, предполагающий механизм расчета по принципу "одного окна". Закон облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ, уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена сведениями между БКИ.

ЦБ определит порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю, и право устанавливать требования к унифицированным форматам информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета совокупной долговой нагрузки между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй.

Для признания квалифицированным в бюро должны содержаться сведения в отношении не менее 30 млн субъектов кредитных историй. Минимальный капитал БКИ должен составлять 100 млн рублей.