Новости

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди 20:11
Россия открывает границу с Абхазией 20:07
Временный ковидный госпиталь на территории "Экспоцентра" в Москве демонтируют 20:00
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем 19:56
Умер легендарный режиссер Алан Паркер 19:35
Путин ужесточил антитабачное законодательство 19:34
Путин подписал закон о квалифицированных бюро кредитных историй 19:20
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Липецком 19:12
Задержанные в Волгограде экстремисты взяты под арест 19:10
Путин подписал закон о регулировании криптовалют 19:06
Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix 18:49
Николай Тихонов покинул отряд космонавтов 18:41
Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске 18:01
Путин разрешил родителям доступ к данным о здоровье детей старше 15 лет 17:33
Представитель Гармаша прокомментировал его уход из "Современника" 17:32
Путин ужесточил требования к букмекерам 17:30
Покинувший "Локомотив" Бенедикт Хеведес завершил карьеру 17:25
Музей Тюссо выставил часть своих фигур на улице в центре Лондона 17:23
ЦБ решил изменить критерии системной значимости банков 17:11
На окраине Берлина совершено нападение на торговый центр 17:03
Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса 17:03
Путин сохранил беженцам статус при получении вида на жительство 17:01
Скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко 17:00
СМИ: Сергей Гармаш ушел из "Современника", где служил с 1984 года 16:53
В Индии за сутки погибли восемь человек от удара молний 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
31.07.2020 19:06
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Текст: Роман Маркелов

С 2021 года в России можно будет проводить сделки с криптовалютами, но использовать их как средство платежа будет нельзя. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Путин законодательно приравнял к экстремизму отчуждение российских территорий

В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Банк России вправе определить признаки ЦФА, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы. Все сделки с ЦФА должны будут совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов.

В Банке России ранее заявляли, что принятие законопроекта позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.

Власть Работа власти Госуправление Президент Законопроекты и комментарии Виртуальные валюты

Главное сегодня

Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Официальный курс евро повысился более чем на рубль
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Оформить пенсию можно будет через банк
Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших