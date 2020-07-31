Путин подписал закон о регулировании криптовалют

С 2021 года в России можно будет проводить сделки с криптовалютами, но использовать их как средство платежа будет нельзя. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Банк России вправе определить признаки ЦФА, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы. Все сделки с ЦФА должны будут совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов.

В Банке России ранее заявляли, что принятие законопроекта позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.