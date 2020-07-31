Путин подписал закон о смягчении уголовного наказания для беременных

К осужденным беременным может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. Это же касается и женщин с детьми до трех лет, которые находятся в доме ребенка при исправительной колонии. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс. Как говорится в документе, осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.