Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.

Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней. Такое решение будут принимать избиркомы в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день выборов.

Многодневная процедура не предполагает использование досрочного голосования. Однако дается право проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования.

Закон также определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только те граждане, которые зарегистрированы на той территории, где проходят выборы. Кроме того, при проведении голосования в течение нескольких дней в три раза увеличивается максимально возможное количество наблюдателей .

При рассмотрении этого закона в Госдуме депутаты отметили, что новые нормы повысят легитимность результата, ведь свой выбор сможет сделать большее количество граждан.

Как ранее подчеркнула глава Комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, при подготовке изменений учитывался опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно проходило в течение семи дней, и 96 процентов участников голосования, согласно социологическому опросу, назвали такой формат удобным.

Отметим, что на сентябрьских выборах жители 41 региона России уже смогут проголосовать в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. Такое решение принял ЦИК РФ на заседании 26 сентября. Однако закон, который сегодня подписал президент, на сентябрьские выборы не распространяется. Законодатели еще в мае дали ЦИК полномочия в ситуации пандемии вводить голосование в течение нескольких дней.