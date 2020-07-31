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31.07.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об однократных электронных визах

Текст: Кира Латухина
С 1 января 2021 года для въезда в Россию можно будет получить универсальную единую электронную однократную визу.

Речь идет о краткосрочном пребывании иностранцев в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.
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Такая виза будет самостоятельной категорией наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной и визой временно проживающего в РФ лица. Цель визита - гостевой, деловой, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Оформлять ее будут на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до 16 суток.

Получить однократную электронную визу смогут граждане иностранных государств по утвержденному правительством перечню. Пункты въезда и выезда также определит кабмин.

Процедура будет следующей: иностранец подаст заявление в Интернете, и в течение четырех дней заявка будет рассмотрена МИД.

Экономика Туризм Президент

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