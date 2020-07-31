Путин подписал закон об ограничении рискованных инвестиций граждан

Новости

Росавиация назвала авиакомпании, которые возобновят полеты за границу 21:38
Минск: В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ 21:37
"Химки" расторгнул контракт с главным тренером Сергеем Юраном 21:20
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими 21:00
Очевидцы рассказали о подробностях катастрофы поезда в Португалии 20:38
Собрания дачников теперь можно проводить заочно 20:32
Рэпер Элджей госпитализирован с коронавирусом 20:30
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди 20:11
Россия открывает границу с Абхазией 20:07
Временный ковидный госпиталь на территории "Экспоцентра" в Москве демонтируют 20:00
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем 19:56
Умер легендарный режиссер Алан Паркер 19:35
Путин ужесточил антитабачное законодательство 19:34
Путин подписал закон о квалифицированных бюро кредитных историй 19:20
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Липецком 19:12
Задержанные в Волгограде экстремисты взяты под арест 19:10
Путин подписал закон о регулировании криптовалют 19:06
Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix 18:49
Николай Тихонов покинул отряд космонавтов 18:41
Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске 18:01
Путин разрешил родителям доступ к данным о здоровье детей старше 15 лет 17:33
Представитель Гармаша прокомментировал его уход из "Современника" 17:32
Путин ужесточил требования к букмекерам 17:30
Покинувший "Локомотив" Бенедикт Хеведес завершил карьеру 17:25
Музей Тюссо выставил часть своих фигур на улице в центре Лондона 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
31.07.2020 20:48
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об ограничении рискованных инвестиций граждан

Текст: Игорь Зубков
Возможности граждан приобретать финансовые инструменты, сопряженные с высоким риском потери инвестиций, будут ограничены. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Объемы продаж бензина и дизельного топлива на бирже будут увеличены

Большинство ценных бумаг, доступных на российском рынке, включая все наиболее ликвидные, можно будет покупать, как и раньше, без ограничений. Новый закон не ограничивает граждан в покупке российских акций, включенных в котировальные списки, облигаций федерального займа, облигаций российских компаний с хорошим кредитным рейтингом, биржевых, открытых и интервальных ПИФов, а также иностранных ценных бумаг, включенных в индексы, перечень которых утвердит ЦБ.

Сделки по остальным инструментам - в первую очередь по менее ликвидным иностранным ценным бумагам и инструментам с плечом (когда инвестор рискует не только своими деньгами, но и заемными средствами) - можно будет совершать только после тестирования у брокера на понимание рисков. Если клиент не может правильно ответить на вопросы теста, то есть демонстрирует непонимание того, чем он рискует, он сможет воспользоваться правом "последнего слова" - все-таки совершить сделку, но только на сумму в пределах 100 тыс. руб. При этом он в любом случае должен быть проинформирован о рисках.

Нарушивший процедуру профучастник возместит инвестору убытки и понесенные расходы, а также, в случае необходимости, должен будет выкупить приобретенный его клиентом финансовый инструмент.

Важно, что брокеры будут обязаны наблюдать за торговыми стратегиями клиентов. Если брокер увидит, что действия клиента хаотичны или глубоко убыточны, он должен рекомендовать ему получить дополнительную информацию о том, как работает финансовый рынок, или предложить пройти повторное тестирование. Но оно уже не будет обязательным, если клиент прошел его ранее у данного брокера, отмечал первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Эти ограничения не будут распространяться на квалифицированных инвесторов.

Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Закон вызвал долгие споры Банка России (его инициатора) с брокерами и стоящими за ними банками. ЦБ настаивал на максимальном ограничении доступа граждан к рискованным инструментам, банки и профучастники считали эти ограничения чрезмерными и указывали, что в итоге граждане все равно купят, что хотят, но только не в российской юрисдикции. Принятый закон стал компромиссом. Он должен оградить от серьезных потерь и разочарования граждан, в большом числе приходящих на рынок ценных бумаг на фоне падающей доходности депозитов.

Однако он начнет действовать только через полтора года - с 1 апреля 2022 года. На длительном переходном сроке настаивали профучастники для подготовки к реализации закона. В частности, НАУФОР и НФА предстоит подготовить базовый стандарт, который определит порядок тестирования инвесторов и перечень вопросов.

По словам Швецова, вопросы будут разбиты на два блока, посвященных знаниям и опыту клиента.

Экономика Финансы Фондовый рынок Президент Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Официальный курс евро повысился более чем на рубль
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России