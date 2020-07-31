Путин подписал закон об ограничении рискованных инвестиций граждан

Большинство ценных бумаг, доступных на российском рынке, включая все наиболее ликвидные, можно будет покупать, как и раньше, без ограничений. Новый закон не ограничивает граждан в покупке российских акций, включенных в котировальные списки, облигаций федерального займа, облигаций российских компаний с хорошим кредитным рейтингом, биржевых, открытых и интервальных ПИФов, а также иностранных ценных бумаг, включенных в индексы, перечень которых утвердит ЦБ.

Сделки по остальным инструментам - в первую очередь по менее ликвидным иностранным ценным бумагам и инструментам с плечом (когда инвестор рискует не только своими деньгами, но и заемными средствами) - можно будет совершать только после тестирования у брокера на понимание рисков. Если клиент не может правильно ответить на вопросы теста, то есть демонстрирует непонимание того, чем он рискует, он сможет воспользоваться правом "последнего слова" - все-таки совершить сделку, но только на сумму в пределах 100 тыс. руб. При этом он в любом случае должен быть проинформирован о рисках.

Нарушивший процедуру профучастник возместит инвестору убытки и понесенные расходы, а также, в случае необходимости, должен будет выкупить приобретенный его клиентом финансовый инструмент.

Важно, что брокеры будут обязаны наблюдать за торговыми стратегиями клиентов. Если брокер увидит, что действия клиента хаотичны или глубоко убыточны, он должен рекомендовать ему получить дополнительную информацию о том, как работает финансовый рынок, или предложить пройти повторное тестирование. Но оно уже не будет обязательным, если клиент прошел его ранее у данного брокера, отмечал первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Эти ограничения не будут распространяться на квалифицированных инвесторов.

Закон вызвал долгие споры Банка России (его инициатора) с брокерами и стоящими за ними банками. ЦБ настаивал на максимальном ограничении доступа граждан к рискованным инструментам, банки и профучастники считали эти ограничения чрезмерными и указывали, что в итоге граждане все равно купят, что хотят, но только не в российской юрисдикции. Принятый закон стал компромиссом. Он должен оградить от серьезных потерь и разочарования граждан, в большом числе приходящих на рынок ценных бумаг на фоне падающей доходности депозитов.

Однако он начнет действовать только через полтора года - с 1 апреля 2022 года. На длительном переходном сроке настаивали профучастники для подготовки к реализации закона. В частности, НАУФОР и НФА предстоит подготовить базовый стандарт, который определит порядок тестирования инвесторов и перечень вопросов.

По словам Швецова, вопросы будут разбиты на два блока, посвященных знаниям и опыту клиента.