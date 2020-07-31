Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Предложения по поправкам, которые не были включены в Конституцию, будут проработаны отдельно, и при необходимости могут быть внесены в законодательство. Нельзя потерять то, что люди предложили полезного для страны, считает Владимир Путин.

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.

При необходимости глава государства указал представить предложения по внесению изменений в законодательство. Срок - 15 декабря.

Ответственными названы премьер-министр, а также три сопредседателя рабочей группы.

"Все "упаковать" в Конституцию практически невозможно, нереально, да и, по сути дела, не нужно, это не конституционный уровень, - заявил в начале июля на встрече с рабочей группой президент. - Но предложения, поступившие от людей, которые мы не можем учесть в Конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества... без всяких сомнений, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах".

"Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны", - заключил глава государства.