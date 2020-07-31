Путин поручил разобраться с "поборами" за получение гражданства

Процедуры подачи иностранцами заявлений о приеме в гражданство РФ будут оптимизированы, чтобы у заявителей не было необоснованных расходов. Такое поручение дал президент по итогам встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

К октябрю кабмин должен проанализировать процедуры подачи таких заявлений и стоимость услуг посреднических организаций - которые помогают оформлять эти бумаги.

Затем правительство подготовит предложения по оптимизации процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработает их с кремлевской администрацией и представит президенту.

На встрече главе государства жаловались на то, что все усилия руководства страны по упрощению получения гражданства, в том числе для соотечественников, "нивелируются" по сути посредниками, которые за свои коммерческие услуги берут с них по 8 тысяч рублей.

"Что касается конкретных вещей, вот этих поборов, уплат и так далее, - это, конечно, то, что мы можем сделать достаточно быстро... Коллеги из администрации и из правительства меня слышат, мы над этим еще поработаем в самое ближайшее время", - обещал президент.