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31.07.2020 10:50
Рубрика: Власть

Путин поручил разобраться с "поборами" за получение гражданства

Текст: Кира Латухина

Процедуры подачи иностранцами заявлений о приеме в гражданство РФ будут оптимизированы, чтобы у заявителей не было необоснованных расходов. Такое поручение дал президент по итогам встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Фото: rg.ru
Что изменилось в процедуре получения гражданства РФ

К октябрю кабмин должен проанализировать процедуры подачи таких заявлений и стоимость услуг посреднических организаций - которые помогают оформлять эти бумаги.

Затем правительство подготовит предложения по оптимизации процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработает их с кремлевской администрацией и представит президенту.

На встрече главе государства жаловались на то, что все усилия руководства страны по упрощению получения гражданства, в том числе для соотечественников, "нивелируются" по сути посредниками, которые за свои коммерческие услуги берут с них по 8 тысяч рублей.

"Что касается конкретных вещей, вот этих поборов, уплат и так далее, - это, конечно, то, что мы можем сделать достаточно быстро... Коллеги из администрации и из правительства меня слышат, мы над этим еще поработаем в самое ближайшее время", - обещал президент.

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