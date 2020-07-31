Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент Владимир Путин назвал праздник Курбан-байрам символом справедливости и милосердия.

В поздравлении глава государства отметил, что Курбан-байрам широко отмечается в России.

Владимир Путин подчеркнул, что этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник - "символ верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана".

"Поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", - констатировал глава государства.