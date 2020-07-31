Путин сохранил беженцам статус при получении вида на жительство

Иностранные граждане, получив разрешение на постоянное проживание в России, смогут сохранить статус беженца. Такой закон подписал президент.

Документ исключает из перечня оснований утраты статуса беженца получение иностранным гражданином или лицом без гражданства разрешения на постоянное проживание на территории РФ.

Мера позволит не утратить гарантии на запрет возвращения беженца против воли на территорию государства гражданской принадлежности.

В новом законе свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ признается документом, удостоверяющим личность беженца, - это позволяет получить вид на жительство, если нет других подтверждающих личность документов.

При этом свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ больше не будет основанием для законного пребывания в стране: беженцу и его семье нужно стать на учет по месту пребывания.