Путин ужесточил антитабачное законодательство

Президент подписал закон, который распространяет антитабачное законодательство, в том числе штрафы, на вейпы и кальяны. Запрещено также курить в коммуналках.

Речь идет об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в использование электронных курительных изделий, нарушение запрета использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления вейпов и кальянов в новых теле- и видеофильмах и театральных постановках. Штрафы такие же - как и по сигаретам.

В документе также прописан запрет на курение в общих помещениях коммунальных квартир.