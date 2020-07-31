Путин ужесточил требования к букмекерам

Закон, ограничивающий мероприятия, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут принимать ставки, подписал президент. В частности, это помешает маскировать игровые автоматы и принимать ставки на итоги выборов и референдумов, на зрелищные мероприятия, которые транслируют в прямом эфире. Запрещено также совмещать букмекерские конторы и тотализаторы.

Определяется исчерпывающий список мероприятий, на которые букмекеры могут принимать ставки - это официальные спортивные соревнования. В тотализаторе можно будет делать ставки только на скачки на ипподромах.

Организатор азартных игр должен разместить на видном месте банковскую гарантию исполнения обязательств. Иначе может потерять лицензию. Такая гарантия должна быть выдана банком из перечня, предусмотренного Налоговым кодексом.

Регламентируется и оборудование: в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок и процессинговых центрах оно не должно быть игровым. При его помощи идет учет и обработка ставок, фиксация результатов, расчет сумм выплат выигрышей и так далее, причем использовать его могут только сотрудники конторы.

Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования, организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах должны в течение года привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензии.