Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Изменения касаются тех, кто превысил максимальные значения дохода и средней численности работников за отчетный налоговый период - порог 150 млн рублей максимум на 50 млн рублей, а также порог 100 человек максимум на 30 человек соответственно. Сейчас "превышенцы" переводятся в таком случае с УСН на общий режим налогообложения с более высокими ставками и увеличенным количеством самих налогов.

Для бизнесменов, превысивших нормы УСН в указанных рамках, на период этого превышения будут предусмотрены ставки при объекте налогообложения "доходы" 8% вместо 6%, а также по объекту "доходы минус расходы" 20% вместо 15%.

Кроме того, подписанный закон продлил еще на три года (с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года) период применения регионами "налоговых каникул" по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.