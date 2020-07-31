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31.07.2020 15:26
Рубрика: Экономика

Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

Текст: Роман Маркелов
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock
Путин подписал закон о государственном и муниципальном контроле

Изменения касаются тех, кто превысил максимальные значения дохода и средней численности работников за отчетный налоговый период - порог 150 млн рублей максимум на 50 млн рублей, а также порог 100 человек максимум на 30 человек соответственно. Сейчас "превышенцы" переводятся в таком случае с УСН на общий режим налогообложения с более высокими ставками и увеличенным количеством самих налогов.

Для бизнесменов, превысивших нормы УСН в указанных рамках, на период этого превышения будут предусмотрены ставки при объекте налогообложения "доходы" 8% вместо 6%, а также по объекту "доходы минус расходы" 20% вместо 15%.

Кроме того, подписанный закон продлил еще на три года (с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года) период применения регионами "налоговых каникул" по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

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