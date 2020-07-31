Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ рассказывать СМИ о работе ведомства

Владимир Путин подписал закон о запрете для сотрудников ФСБ, в том числе бывших, на разглашение профессиональной тайны о деятельности спецслужбы в СМИ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации​​​

Закон предусматривает, что сотрудники ФСБ не имеют права разглашать не только государственную или служебную, но и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации.

По сути это касается в основном взаимоотношений бывших сотрудников спецслужбы с журналистами. Теперь даже после окончания службы они не смогут рассказывать о своей не секретной деятельности без разрешения и экспертизы ФСБ. Действующие сотрудники и сейчас не имеют права общаться со СМИ без разрешения руководства. Самостоятельность в этом вопросе грозит сотрудникам серьезными санкциями вплоть до увольнения.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, подготовленные для открытой публикации информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах, на предмет наличия (отсутствия) в ней возможного ущерба для репутации спецслужб. Исключение составят только официальные информационные сообщения спецслужбы.

Согласно закону, перечень требующей экспертизы информации, а также порядок проведения экспертной оценки информационных материалов о деятельности органов безопасности определяются руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.