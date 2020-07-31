Работникам старше 40 лет будут раз в год давать выходной на диспансеризацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает работникам старше 40 лет право на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации. Правом можно будет воспользоваться один раз в год с сохранением должности и среднего заработка.

Согласно изменениям в Трудовом кодексе, работник будет обязан подтверждать использование выходного на поход к врачам. Для этого нужно будет предоставить справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Закон направлен на увеличение продолжительности активной трудовой жизни россиян, отметили ранее в кабмине.

Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое право на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год.

Комментируя поправки в ходе рассмотрения в нижней палате, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работодатели пока что не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу. В результате люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. По словам спикера, по этой причине многие просто отказываются от осмотра, однако именно регулярное прохождение диспансеризации - залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний.

"Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан", - согласился с выводом кабмина Володин.