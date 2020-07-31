Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур

С космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая должна вывести на орбиту два российских спутника - "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

Старт был запланирован на 30 июля, но затем перенесен на сутки. Специалисты Роскосмоса решили провести дополнительные проверки узлов и агрегатов. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что причиной переноса стали проблемы с прибором, отвечающим за безопасную работу двигателя разгонного блока.

Что же касается выводимых на орбиту спутников, они были построены по заказу ФГУП "Космическая связь". Аппараты предназначены для обеспечения услуг связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Спутники будут эксплуатироваться минимум 15 лет.