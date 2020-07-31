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31.07.2020 11:54

Бюджет Калуги скорректировали

31 июля состоялось заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Доходная часть городской казны увеличивается на 17,2 млн. рублей за счет неналоговых доходов и на 252 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений.

Меняется ведомственная структура расходов бюджета. По линии управления социальной защиты 128 миллионов рублей выделяется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, 33,7 млн. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка.

58,6 млн. рублей выделяется на строительство автомобильной дороги в рамках проекта Северного обхода Калуги. 16 миллионов рублей дополнительно выделяется на ремонт тротуаров и дорог общего пользования.

Фото: Калужская городская дума
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На 3,6 млн. рублей увеличиваются ассигнования на предоставление субсидии ТОСам, участвующим в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС".

7,4 млн. рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 8 миллионов рублей - на стимулирование лучших общеобразовательных организаций - победителей ежегодного областного конкурса.

На формирование резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета выделяется 23,5 млн. рублей.

Скорректировали парламентарии и прогнозный план приватизации муниципального имущества: в план дополнительно включен объект незавершенного строительства с земельным участком.

Фото: Калужская городская дума
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Вновь образованной улице было присвоено наименование "6-я кольцевая"

Депутаты утвердили дату проведения Дня городского праздника выпускников. Праздник пройдет 22 августа, городской управе поручено организовать торжественное движение выпускников 11-х классов по маршруту: площадь Победы, улицы Кирова, Ленина, площадь Старый Торг, улица Баженова, Городской парк культуры и отдыха.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям "Калугатеплосеть" и "Управление калужского троллейбуса" и внесены изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

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