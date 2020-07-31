Четыре станции Сокольнической линии метро закрыли до 4 августа

В Москве с 23:00 пятницы, 31 июля, и до 5:30 вторника, 4 августа, будут закрыты четыре станции Сокольнической линии метро - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Пассажиры подземки смогут воспользоваться бесплатными автобусами "КМ", которые будут курсировать между закрытыми станциями. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Как уже отмечали в пресс-службе метрополитена, вышеназванные станции Сокольнической линии будут работать по особому графику до 20 августа. Это необходимо для проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.

Во время ограничений конечной станцией Сокольнической линии станет "Саларьево". До станции "Коммунарка" пассажиры смогут доехать на бесплатных автобусах "КМ", которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также будет возможен проезд на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.