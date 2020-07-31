Губернатор Подмосковья подарил Mercedes школьнице из Долгопрудного

Подарок достался школьнице не за красивые глаза, а за победу в Европейской олимпиаде по физике, в которой принимали участие школьники из 57 стран мира.

"Алиса, мы все тебя поздравляем. И в качестве признания твоего усердия и таланта хотим преподнести тебе вот этот подарок", - сказал Андрей Воробьев, вручая девушке ключи от автомобиля. Глава региона также выразил надежду, что талант победительницы будет в полной мере реализован именно в Подмосковье.

Для вручения подарка Алису Бугрову пригласили в Солнечногорск - на завод Mercedes, который начал работать в прошлом году. Предприятие приостанавливало деятельность во время карантина, но возобновило производство в числе первых.