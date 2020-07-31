Калужские депутаты вышли на субботник

29 июля депутаты городской думы Виктор Борсук и Евгений Каменарович приняли участие в субботнике во дворе дома № 15 по улице Чичерина.

Вместе с жителями дома народные избранники посадили цветы.

Двор дома № 15 - один из самых красивых в микрорайоне, на протяжении многих лет жители разбивают клумбы и палисадники, сажают цветы и кустарники, заботятся о зеленых насаждениях. Достижения жителей неоднократно отмечены призовыми местами конкурса "Калуга в цвету".

"Этот двор - просто выставка достижений, напоминает ботанический сад, по моему мнению, в части озеленения он лучший в микрорайоне, - уверен Виктор Борсук. - Мы всеми силами поддерживаем подобные начинания жителей, участвуем вместе с ними в субботниках, посадке цветов и деревьев. Лучше на деле показать, как мы любим наш город и заботимся о его красоте, посадив хоть один куст, одно дерево, чем много говорить об этом".

По словам Виктора Борсука, при первой же возможности депутаты стараются выделить как можно больше зеленых насаждений, цветов и грунта для озеленения дворовых территорий, стремятся обеспечить дворы всеми видами благоустройства.

"Ежегодно в мае мы проводим субботники, в ходе которых жители приводят в порядок свои дворы после зимы, озеленяют и благоустраивают придомовые территории, - рассказал Евгений Каменарович. - В этом году из-за карантинных ограничений провести субботники в мае было невозможно. Сейчас у нас появилась возможность возобновить эту работу, субботники мы планируем провести по всей территории округа".