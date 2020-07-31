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31.07.2020 09:38
Рубрика: Власть

Магазины Москвы оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве более 6 тысяч торговых предприятий получили предписания на общую сумму более 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Два магазина были закрыты из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он напомнил, что ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли с 12 мая. Масочно-перчаточный режим продолжает действовать не только в общественном транспорте, но и для сотрудников и посетителей магазинов и торговых центров. "Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило 6 тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей. Окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд, - рассказал Алексей Немерюк. - Также после многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты - там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора".

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физлиц на предприятиях составляет 4 тысячи рублей. Для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток - 5 тысяч рублей. За несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах взыскание для юрлица составляет от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, с 29 марта по 9 июня в Москве действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но москвичам по-прежнему необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

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