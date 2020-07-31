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31.07.2020 09:11
Рубрика: Власть

"Мои Документы" в Москве возобновили выездное обслуживание ветеранов

Текст: Любовь Проценко

"Мои Документы" полностью возобновили реализацию проекта "Москва - с заботой о ветеранах". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края
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- Повышение качества жизни старшего поколения - одно из ключевых направлений нашей деятельности. В прошлом году мы запустили проект "Москва - с заботой о ветеранах", чтобы обеспечить ветеранов самыми востребованными услугами на дому. У каждого ветерана есть личный помощник - руководитель районного центра госуслуг. Ему можно просто позвонить, и он поможет получить услуги или решить бытовые вопросы. Во время пандемии коронавирусной инфекции для безопасности горожан нам пришлось перевести все консультации в дистанционный формат - специалисты помогали ветеранам по телефону. Мы рады, что сегодня мы можем в полной мере возобновить реализацию проекта - теперь ветераны вновь могут оформить все необходимые услуги не выходя из дома. При этом личные помощники строго соблюдают все меры предосторожности.

Сотрудники центров госуслуг во время визита к ветерану обязательно используют одноразовые медицинские маски и перчатки, стараются не заходить в квартиру, ожидая заполнения заявления и передачи документов в подъезде.

Проект "Москва - с заботой о ветеранах" востребован у тысяч жителей столицы. Его преимущество - удобство и простота.

За время работы проекта в центры поступило свыше 21 тыс. обращений, проведено более 7 тыс. консультаций, оказано около 3,5 тыс. госуслуг. Среди наиболее популярных - оформление и выдача социальной карты москвича, выдача справок о городских и федеральных выплатах, а также прием документов для предоставления льгот на пользование телефонной связью.

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Весной этого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией сотрудники центров госуслуг временно приостановили очное обслуживание ветеранов на дому. Персональные помощники проводили консультации по телефону.

Напомним, проект "Москва - с заботой о ветеранах" был запущен 2 мая 2019 года. Его ключевая задача - забота о людях, совершивших героический подвиг, и возможность сказать им спасибо за мирное небо над головой. Сертификаты участников выдали более 60 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Государственные услуги для них теперь стали еще более доступными через индивидуальный подход и помощь лично каждому ветерану.

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