Мошеннику, продававшему несуществующие должности стюардесс, дали 3 года

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии мошенника, который продавал молодым людям несуществующие должности стюардесс и бортпроводников.

​Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, судом установлено, что 28-летний житель столицы Павел Михайлов с 20 мая по 21 ноября 2019 года, действуя из корыстных побуждений, используя страницу в одной из социальных сетей, а также интернет-платформу для знакомств, подыскивал юношей и девушек, которым представлялся сотрудником крупной авиакомпании. От имени авиакомпании он предлагал помощь в трудоустройстве на должность бортпроводника. Правда, делал он это не бескорыстно, а когда получал деньги, то "забывал" об обещании, так как в реальности никакого отношения к авиации не имел. По данным Генпрокуратуры, Михайлов в общей сложности выманил у доверчивых кандидатов более 630 тыс. рублей.

Свою вину в мошенничестве он признал полностью. Как отметили в пресс-службе ГП, с учетом позиции гособвинителя Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Михайлова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.​