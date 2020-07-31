Московские выпускники получили медали "За особые успехи в обучении"

Первые 2006 выпускников получили московские медали "За особые успехи в обучении". Заслуженные награды взяли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также ребята, которые сдали на 100 баллов один из трех предметов ЕГЭ - русский язык, информатику или физику. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов. По мере поступления результатов единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться", - отметила Анастасия Ракова.

Напомним, впервые московскую медаль "За особые успехи в обучении" получили выпускники по итогам 2013/2014 учебного года. Чтобы стать обладателем медали, у школьника должно быть одно из достижений: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальные баллы на ЕГЭ по одному из предметов, итоговые отметки "отлично" по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Медаль позволяет получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. К примеру, в Московском городском педагогическом университете абитуриентам-медалистам начисляют 10 дополнительных баллов.

Напомним, в этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тысячи московских выпускников, в том числе около 57 тысяч - это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования и науки Москвы. Аттестаты с отличием в этом году получили почти 6,8 тысячи одиннадцатиклассников.