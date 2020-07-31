Наталья Сергунина: Более 1000 организаций стали партнерами центра "Мосволонтер"

С начала года еще 200 НКО - а всего их уже более тысячи - стали партнерами центра "Мосволонтер", созданного для поддержки социально значимых инициатив. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, волонтерское сообщество в городе с каждым годом сильнее. Это показала, прежде всего, их работа в период самоизоляции, которая длилась в столице с конца марта и до 9 июня. Более 21 тысячи неравнодушных москвичей доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи пожилым и хронически больным людям, которые вынуждены были находиться в период пандемии дома.

В акции #МыВместе с "Мосволонтером" участвовали и многие благотворительные организации. Одна из них - "Справедливая помощь Доктора Лизы". Добровольцы передавали продуктовые корзины ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям. Впереди у них и новые проекты.

Во время борьбы с коронавирусом партнером центра "Мосволонтер" также стал и фонд помощи животным "Лапа дружбы". С 26 мая, согласно указу мэра Москвы, волонтерам разрешили посещать приюты. Добровольные помощники с удовольствием общаются и гуляют с питомцами и привозят подарки: лакомства, игрушки и теплые пледы.

Среди давних партнеров "Мосволонтера" ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". На протяжении нескольких лет он предоставляет свои площадки для проведения мероприятий центра. Например, для организации квестов или торжественных церемоний. Кроме того, сад выделяет бесплатные билеты для добровольцев на концерты и посещение сада.

Присоединиться к добровольческому содружеству Москвы можно, отправив запрос на почту info@mosvolonter.ru.