Новые игровые зоны для детей появятся в парке Северного речного вокзала

Новости

Москалькова: Второй тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным 09:28
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Москве 09:27
В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей 09:26
"Мои Документы" в Москве возобновили выездное обслуживание ветеранов 09:11
Еще 1260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Суд отпустил домой двух фигурантов дела о розливе топлива в Норильске 09:09
Наталья Сергунина: Более 1000 организаций стали партнерами центра "Мосволонтер" 09:08
В Крыму возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими 09:05
Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с восемью жертвами в Крыму 08:51
Китай запустил глобальную навигационную систему Beidou-3 07:49
Владимирскому собору в Херсонесе провели вибродиагностику 07:48
Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств из-за маркировки 07:45
В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек 07:31
Медики рассказали о провоцирующих рак продуктах с антиоксидантами 07:30
Бывший врио главы Приморья возглавил кабмин Якутии 07:18
Apple перенесла дату презентации новых iPhone 06:58
Власти Эквадора ввели "сухой закон" для сдерживания пандемии COVID-19 06:40
Трамп пригрозил отправить Нацгвардию в Портленд 06:25
Не менее 17 человек погибли в результате теракта в Афганистане 05:50
Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом 05:48
Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки 05:40
В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец 05:35
Число обломков взорвавшегося на орбите бака "Фрегата" увеличилось 05:20
Хабаровский аэропорт вновь "заминировали" 05:06
Рекордные 45 человек с коронавирусом выявлены за сутки во Вьетнаме 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
31.07.2020 08:35
Рубрика: Общество

Новые игровые зоны для детей появятся в парке Северного речного вокзала

Текст: Ирина Огилько
Современные игровые зоны для детей разного возраста будут оборудованы в парке Северного речного вокзала в рамках комплексного благоустройства. Их откроют до первого сентября. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы. Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы.
Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы.

Он пояснил, что перед началом реконструкции парка было принято решение максимально вернуть ему исторический облик, поэтому одна из игровых зон общей площадью более 900 квадратных метров появится в северной части. В старых чертежах на этом месте была обозначена детская площадка, но план не был реализован.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
В столичных парках научат танцевать танго, вальс и даже фитнес-танцы

"Основой для оформления этой игровой зоны станут мотивы фильма "Волга-Волга", - рассказал заместитель мэра. - Центральным элементом площадки будет многопалубный корабль, стилизованный под пароход "Севрюга", его соберут из различного игрового оборудования: лесенок и элементов для лазания, спусков и тоннелей, штурвала и переговорного устройства".

На борту корабля будет установлена ростовая панель с интерактивным маршрутом по каналам Москвы. Она будет выполнять роль навигационной карты капитана, а вахтенным журналом станет грифельная доска.

Кроме того, на площадке появится песочная фабрика, где можно будет "поработать" экскаваторщиком или сотрудников конвейера. Здесь дети также смогут поиграть на ксилофоне и аэрофоне.

Петр Бирюков отметил, что еще одну большую игровую зону из шести площадок размером от 200 до 270 квадратных метров обустроят в южной части парка. Там появятся разнообразные комплексы для лазания со спусками и подъемами, качалки для самых маленьких в виде животных, паровозик, звуковое интерактивное оборудование, батут, качели, карусели и элементы полосы препятствий. Оформлены эти площадки будут в едином стиле с игровой зоной "Волга-Волга".

Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.

В планах обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения, в парке появится зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Сейчас продолжается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков.

В обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено около семи тысяч деревьев, более трех тысяч кустарников, свыше пяти тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.

Масштабное благоустройство планируется завершить к первому сентября.

В регионах Общество Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур
В России начали выдавать автомобильные права нового образца
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года