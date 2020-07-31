Новые игровые зоны для детей появятся в парке Северного речного вокзала

Современные игровые зоны для детей разного возраста будут оборудованы в парке Северного речного вокзала в рамках комплексного благоустройства. Их откроют до первого сентября. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что перед началом реконструкции парка было принято решение максимально вернуть ему исторический облик, поэтому одна из игровых зон общей площадью более 900 квадратных метров появится в северной части. В старых чертежах на этом месте была обозначена детская площадка, но план не был реализован.

"Основой для оформления этой игровой зоны станут мотивы фильма "Волга-Волга", - рассказал заместитель мэра. - Центральным элементом площадки будет многопалубный корабль, стилизованный под пароход "Севрюга", его соберут из различного игрового оборудования: лесенок и элементов для лазания, спусков и тоннелей, штурвала и переговорного устройства".

На борту корабля будет установлена ростовая панель с интерактивным маршрутом по каналам Москвы. Она будет выполнять роль навигационной карты капитана, а вахтенным журналом станет грифельная доска.

Кроме того, на площадке появится песочная фабрика, где можно будет "поработать" экскаваторщиком или сотрудников конвейера. Здесь дети также смогут поиграть на ксилофоне и аэрофоне.

Петр Бирюков отметил, что еще одну большую игровую зону из шести площадок размером от 200 до 270 квадратных метров обустроят в южной части парка. Там появятся разнообразные комплексы для лазания со спусками и подъемами, качалки для самых маленьких в виде животных, паровозик, звуковое интерактивное оборудование, батут, качели, карусели и элементы полосы препятствий. Оформлены эти площадки будут в едином стиле с игровой зоной "Волга-Волга".

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.

В планах обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения, в парке появится зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Сейчас продолжается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков.

В обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено около семи тысяч деревьев, более трех тысяч кустарников, свыше пяти тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.

Масштабное благоустройство планируется завершить к первому сентября.