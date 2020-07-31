Опубликован новый экологический рейтинг районов Москвы

В 11 районах Москвы и семи поселениях присоединенных территорий сложилась оптимальная экологическая обстановка, в семи районах и одном поселении ТиНАО с экологией не очень хорошо. Экология остальных столичных районов и поселений оценена как "благоприятная", "приемлемая" и "удовлетворительная". Это следует из обновленного экологического рейтинга столицы, проведенного компанией ECO Standart Group.

В число отличников в границах старой Москвы попали районы Митино, Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Северный, Сокольники, Измайлово, Ивановское, Обручевский, Ясенево и Северное Бутово. А самыми неблагоприятными названы районы Восточное Дегунино, Алтуфьевский, Соколиная Гора, Лефортово, Даниловский, Капотня и Бирюлево. При составлении рейтинга учитывались плотность населения, загруженность дорог, объем имеющихся зеленых насаждений и наличие на территории объектов негативного воздействия - предприятий и организаций, чья деятельность может нести вред окружающей среде. По сумме всех составляющих и были получены результаты рейтинга.