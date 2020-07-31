Петр Бирюков: Участок Тверской улицы закроют для ремонта 3-4 августа

Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что замена асфальтобетонного покрытия будет проводиться с 00.00 3 августа до 24.00 4 августа.

"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра будет полностью перекрыто для автомобилей, - подчеркнул Петр Бирюков. - Поэтому просим горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты".

Заммэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Петр Бирюков.

"При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части, - пояснил он. - Это позволяет существенно сократить время проведения работ. Для сравнения: замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время в Москве ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду. "Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, это позволяет быстро провести весь комплекс необходимых мероприятий и привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может привести к ДТП", - заключил он.