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31.07.2020 11:29
Рубрика: Происшествия

Против московского депутата Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело

Текст: Иван Петров

В отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Об этом в пятницу сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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"В начале июля текущего года Галямина разместила в сети интернет и в соцсетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы (пришло не менее 150 человек). При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства", - пояснили в Следственном комитете.

Действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ, пояснили в СК России.

Отмечается, что в ближайшее время оперативные сотрудники столичного главка МВД доставят подозреваемую "для проведения следственных действий".

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