Синоптики предупредили о сильном похолодании в Москве

В Москве 31 июля воздух прогреется до +20 градусов, но уже в утренние часы остынет до +13. Прохладная погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие выходные. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, над акваторией Балтийского моря активизировался циклонический вихрь, который и испортит атмосферными фронтами погоду в регионе. Так, температура воздуха днем в пятницу не превысит отметку +20 градусов. В вечерние часы столбик термометра опустится до +15, а под утро до +13. Временами будут идти дожди.

"В субботу и воскресенье погода больше будет напоминать сентябрь - температура воздуха ожидается от +15 до +18 градусов в дневные часы, а в ночь на воскресенье может опуститься до +9, временами не исключены дожди", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

С понедельника тепло обещает вернуться в регион и к середине недели воздух прогреется до +25 градусов.