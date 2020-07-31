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31.07.2020 13:29
Рубрика: Общество

Собянин: Паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших в мире

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин

Паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших в мире. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход капитального ремонта нового корпуса Центра паллиативной помощи, расположенного на северо-востоке столицы. Главе города доложили, что этот корпус будет запущен уже осенью текущего года. И там уже появятся пациенты. А еще четыре корпуса откроют в следующем, 2021 году. Мэр напомнил: "За последние годы мы создали в Москве единую систему паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому, которая охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей".

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В частности, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, который осмотрел глава города, был создан в 2015 году на месте бывшей ГКБ №11, которая специализировалась на оказании медицинской помощи неизлечимым больным. В 2017 году в его состав вошел Первый московский хоспис имени Миллионщиковой, включавший восемь филиалов в разных округах столицы. Именно этот центр и является главным звеном в столичной системе паллиативной помощи. Сейчас в его стационаре на улице Двинцев развернуто 200 коек, и все они размещаются в одном корпусе. Осенью, когда завершится капитальный ремонт соседнего корпуса, коечная мощность стационара сохранится, но будут созданы комфортные условия для пациентов и их родственников уже в двух зданиях - по 100 коек в каждом.

В ходе капремонта корпуса, который готовится к открытию, для пациентов будут обустроены комфортные палаты, рассчитанные на одного-четырех человек, с отдельным санузлом, подъемниками для перемещения маломобильных пациентов, многофункциональными кроватями с электроприводом, которые позволят пациенту сохранять самостоятельность максимально долго. Для пациентов, которые не могут дышать самостоятельно, предусмотрено отделение, оборудованное системой подачи кислорода.

Оборудуют там и кабинеты УЗИ и ЭКГ с современным оборудованием. Кроме того, будет закуплен передвижной рентген-аппарат - он позволит проводить необходимые обследования в любом корпусе, без необходимости лишний раз перемещать беспомощных пациентов. Через комфортные широкие выходы на 1-м этаже пациентов можно будет беспрепятственно вывозить на улицу для прогулок в сквере - даже на кроватях и колясках. Для удобства пациентов и сотрудников в здании установят лифт.

На первом этаже разместится кафе и столовая для пациентов, на втором - столовая для персонала.

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