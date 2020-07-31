Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Липецком

При аварии с участием двух иномарок на трассе М-4 "Дон" погибли три человека - в том числе ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них доставлены в больницу - среди них также есть дети, сообщили "РГ" в управлении МВД по Липецкой области.

Авария произошла около 16 часов на 440 километре трассы в Хлевенском районе. По предварительной информации, ехавший в сторону Москвы Mitsubishi Outlander с владимирскими номерами врезался в припаркованный Ford Kuga из Санкт-Петербурга, в котором находилась семья из четырех человек.

36-летний водитель Ford, его жена того же возраста и 13-летний сын погибли на месте. Оставшаяся сиротой 10-летняя девочкам в больнице. Туда же попали 34-летняя москвичка из Mitsubishi и ее трехлетняя дочь. Девочка ехала в удерживающем устройстве.

37-летнего водителя Outlander врачи только осмотрели - госпитализация ему не понадобилась.