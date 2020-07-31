В девяти московских парках появился буккроссинг

Москвичи смогут обмениваться книгами еще в девяти парках - там появились полки буккроссинга, а в парке искусств "Музеон" - летняя читальня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Новые места для чтения оборудованы в парковых павильонах, на открытых верандах и в шатрах в Кузьминках, Фили, Митино, Воронцовском парке и других зонах отдыха. На полках уже есть произведения на любой вкус - от детективов до последних новинок в жанре нон-фикшен, а также книги на английском языке и даже редкие ботанические фотоальбомы.

Теперь взять книгу можно в Бабушкинском парке, зоне отдыха "Терлецкая дубрава", сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке и парке у Джамгаровского пруда.