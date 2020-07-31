В Липецке мать пообещала сыну планшет за молчание о побоях

В Липецке завели дело на 36-летнего местного жителя: его обвиняют в побоях малолетнего ребенка, которые повлекли за собой потерю слуха. Как сообщили в СУ СКР по региону, мужчина избил девятилетнего сына сожительницы.

- Мужчина взял девятилетнего мальчика за ноги и с ударил затылком о сиденье кухонного дивана. Удар был такой силы так, что диван сломался. Мать ребенка в это время находилась в соседней комнате. Вскоре мальчик пожаловался ей на сильную головную боль. Мать отвезла его в больницу, запретив рассказывать, что произошло. В обмен на молчание женщина пообещала подарить сыну планшет. - рассказали следователи.

Лишь через два месяца, когда начались проблемы со слухом, мальчик рассказал об избиении бабушке, а та обратилась в полицию.

Вину в совершении преступления мужчина признал и раскаялся. На допросе он рассказал, что таким образом пытался воспитать ребенка, который отказывался делать уроки и оскорблял мать. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшее за собой потерю слуха).

- В ходе расследования предстоит выяснить условия, способствовавшие совершению преступления и дать оценку действиям его матери, - отметили в СКР.