В Сокольниках открыли колесо обозрения высотой с 12-этажный дом

В парке "Сокольники" открылось новое колесо обозрения. Высота аттракциона - 35 м, что соразмерно 12-этажному дому.

На новом колесе оборудовано 18 закрытых кабинок с панорамным остеклением, в них могут комфортно разместиться шесть человек. Один круг можно пройти в среднем за 7-10 минут. Внутри работает кондиционер и обогревательная система, так что прокатиться можно будет на протяжении всего года, аттракцион работает при температуре до минус 23 градусов.

Перед открытием колесо обозрения прошло тестирование и необходимые проверки и имеет сертификат безопасности.

Площадка аттракционов в парке "Сокольники" открыта по погодным условиям с 11.00 до 19.00 по будням и с 10.30 до 20.00 в выходные. Кроме колеса обозрения в парке открыты 23 аттракциона: автодром, аттракционы-качели, байки, ралли, самолетики и другие объекты.