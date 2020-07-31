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31.07.2020 11:33

В законодательство о символике Липецкой области внесли поправки

Поправки в Закон Липецкой области "О гербе и флаге Липецкой области" одобрили депутаты регионального парламента. Председатель облсовета Павел Путилин, предложивший изменения в качестве законодательной инициативы, назвал их требованием времени.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

- Расширение случаев, когда можно использовать герб и флаг Липецкой области, - это требование времени. Теперь нашу официальную символику смогут использовать жители, общественные объединения, всевозможные предприятия, учреждения, например, во время проведения культурных и спортивных мероприятий, - отметил он. - Данные изменения будут способствовать популяризации гражданских ценностей и воспитанию патриотизма, особенно у нашей молодежи, пропаганде знаний об официальных символах нашего края, сохранению исторических традиций.

Помимо перечисленных случаев, теперь разрешается использовать герб Липецкой области на знаках различия и форменной одежде должностных лиц, замещающих государственные должности области, государственные должности государственной службы области, на форменной одежде лиц, замещающих муниципальные должности области, должности муниципальной службы области. Также герб региона теперь можно размещать на форменной одежде и сценических костюмах сотрудников государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций во время проведения официальных мероприятий, праздников, спортивных, физкультурно-оздоровительных и других массовых мероприятий, если такое использование не является надругательством над гербом.

Фото: Липецкий облсовет
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Закон дополнен положением о возможности использования герба области органами госвласти региона, государственными органами области, органами местного самоуправления, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями кроме случаев, установленных Законом "О гербе и флаге Липецкой области". Для этого необходимо обратиться за разрешением в геральдическую комиссию.

Кроме того, документ закрепляет право помещать сокращенную версию герба Липецкой области в одноцветном варианте на бланках Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Липецкой области и Контрольно-счетной палаты региона.

Также допускается использование официального флага Липецкой области гражданами во время проведения торжеств, праздников, спортивных состязаний и иных мероприятий, если такое использование не является надругательством над флагом.

Помимо этого, депутаты внесли изменения в постановление Липецкого областного Совета депутатов "О Геральдической комиссии Липецкой области". Документ устанавливает полномочия Геральдической комиссии региона рассматривать обращения о выдаче разрешений на использование герба области, а также порядок выдачи и аннулирования таких разрешений.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

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