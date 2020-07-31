Временный ковидный госпиталь на территории "Экспоцентра" в Москве демонтируют

Временный госпиталь на территории "Экспоцентра" в Москве, который предназначался для размещения и лечения заразившихся коронавирусом, начнут демонтировать 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что столичные власти намерены в ближайшее время свернуть часть временных госпиталей, развернутых для заразившихся коронавирусной инфекцией. Госпитали находились, например, в торговых центрах и на ВДНХ.

Как отметил президент ТПП, председатель совета директоров "Экспоцентра" Сергей Катырин, на сегодняшний день достигнута договоренность с мэром столицы о демонтаже с 3 августа временного госпиталя на территории выставочного комплекса, и начале подготовки к проведению на его территории выставочно-конгрессных мероприятий с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.