Бывший врио главы Приморья возглавил кабмин Якутии

Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии. Соответствующий указ опубликован на официальном информационном портале республики.

"Назначить Тарасенко Андрея Владимировича исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе.

Ранее этот пост занимал Владимир Солодов, который теперь возглавляет Камчатский край.

Андрей Тарасов с октября 2017-го по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморья. Затем занимал должность замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.