На Сахалине появится открытый комплекс для выполнения норм ГТО

На Сахалине 3 августа начнет функционировать новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, сообщили корреспонденту "РГ" в областном министерстве спорта.

Комплекс построен в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Он включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, а также площадку для выполнения нормативов ГТО.

На строительство проекта из федерального бюджета было выделено 25 миллионов рублей, еще 17,8 миллионов было потрачено из казны региона.

"В час новая площадка сможет принимать до ста человек. К тому же на стадионе оборудована трибуна еще на сто зрителей. Заниматься на территории смогут не только жители Южно-Сахалинска, но и гости из Анивского и Корсаковского районов", - отметили в минспорта.

Кроме того, 15 августа планируется открыть аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта Сахалинской области.