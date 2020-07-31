В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Причиной стало падение ребенка в колодец.

Инцидент произошел 30 июля в городе Вяземский. Трехлетний ребенок провалился в коллектор во время прогулки.

"При падении он получил травмы, доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех обстоятельства происшествия. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за обслуживание колодца.