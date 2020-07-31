Новости

Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом 05:48
Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки 05:40
В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец 05:35
Число обломков взорвавшегося на орбите бака "Фрегата" увеличилось 05:20
Хабаровский аэропорт вновь "заминировали" 05:06
Рекордные 45 человек с коронавирусом выявлены за сутки во Вьетнаме 04:55
Госдеп учредил должность координатора по Арктике 04:47
Падение рождаемости названо новой угрозой для экономики США 04:17
У президента Бразилии после COVID-19 в легких обнаружен грибок 04:15
В Якутии СК завел дело из-за массового заражения COVID-19 в интернате 03:55
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами" 03:55
В приморский центр реабилитации тигров подкинули двух лесных котов 03:30
Шесть домов сгорели при пожаре на юго-западе Франции 03:22
Агрометеорологи: Урожай 2020 года в РФ может стать лучшим за последние пять лет 03:15
В США от коронавируса умерла собака 02:50
В сенат США внесен законопроект о военной помощи Киеву на 300 млн долларов 02:46
В США отметили ухудшение ситуации с коронавирусом в центральных штатах 02:14
Власти Саудовской Аравии заявили об отсутствии случаев COVID-19 во время хаджа 01:41
Трамп назвал "бардаком" голосование по почте на выборах президента США 01:40
Помпео объявил о расширении санкций против Ирана 01:20
Вильфанд рассказал о погоде в августе 00:55
Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур 00:40
Из-за коронавируса пилот F1 Серхио Перес пропустит этап в Великобритании 00:34
Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет 00:16
Оперштаб: За сутки в Москве от COVID умерли 14 человек 30.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
31.07.2020 05:35
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Причиной стало падение ребенка в колодец.

В Приамурье двое мужчин провалились в колодец, один погиб

Инцидент произошел 30 июля в городе Вяземский. Трехлетний ребенок провалился в коллектор во время прогулки.

"При падении он получил травмы, доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех обстоятельства происшествия. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за обслуживание колодца.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур
Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Трамп назвал "бардаком" голосование по почте на выборах президента США
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов