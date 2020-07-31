В Якутии с 1 августа откроются рестораны и кафе

С 1 августа в Якутии возобновят работу заведения общепита, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил во время ежедневного брифинга. Видеозапись выложена в Telegram-канале оперативного штаба.

- С завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции в два метра будет разрешена работа общепита - ресторанов и кафе в республике, - сказал Николаев.

При этом заведения общепита смогут обслуживать посетителей только при наличии отдельного входа, с 8 утра до 12 ночи. Запрещено проводить банкеты и другие массовые мероприятия, а залы могут быть заполнены клиентами лишь на 50 процентов. Кафе и ресторанам, находящимся в торговых центрах, по-прежнему разрешено работать лишь на вынос или на доставку.

По последним данным, в Якутии коронавирус в общей сложности диагностирован 5727 людям, из них 5317 выздоровели, 57 скончались.