В Якутии СК завел дело из-за массового заражения COVID-19 в интернате

В Якутии возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек (часть третья статьи 236 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, с 18 апреля по 10 июля в Томмотском психоневрологическом интернате 121 человек не госпитализировали с признаками ОРВИ, а также не провели диагностику на наличие коронавируса.

"После подтверждения инфекции у сотрудника учреждения, руководство интерната не сообщило об этом в Роспотребнадзор", - отмечается в сообщении.

В июле в больницу положили 22 пациента, проживавших в интернате, с признаками коронавирусной инфекции. Трое мужчин и одна женщина скончались.

Сейчас проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.