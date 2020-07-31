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31.07.2020 03:55
Рубрика: Происшествия

В Якутии СК завел дело из-за массового заражения COVID-19 в интернате

Текст: Артем Красиков

В Якутии возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек (часть третья статьи 236 УК РФ).

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Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, с 18 апреля по 10 июля в Томмотском психоневрологическом интернате 121 человек не госпитализировали с признаками ОРВИ, а также не провели диагностику на наличие коронавируса.

"После подтверждения инфекции у сотрудника учреждения, руководство интерната не сообщило об этом в Роспотребнадзор", - отмечается в сообщении.

В июле в больницу положили 22 пациента, проживавших в интернате, с признаками коронавирусной инфекции. Трое мужчин и одна женщина скончались.

Сейчас проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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