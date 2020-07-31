В приморский центр реабилитации тигров подкинули двух лесных котов

В центр реабилитации тигров и других редких животных подкинули в коробке двух детенышей краснокнижного дальневосточного лесного кота. Об этом сообщается на странице МРОО "Центр "Тигр" в facebook.

Сотрудники нашли коробку с котятами сегодня утром. Звери активные, имеют хороший аппетит, им примерно два месяца от роду. В Центре говорят, что такие подарки получают не в первый раз.

Пока их кормят мягким кормом для котят, потом переведут на мясо. И начнут учить самим добывать корм. Для начала - мышей.

Справка "РГ"

Дальневосточный лесной, или амурский леопардовый кот - редкий и уязвимый подвид бенгальского кота, занесенный в международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур. Численность дальневосточного лесного кота неизвестна.