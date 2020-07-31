Василий Орлов: Ремонт дорог должен идти под общественным контролем

Область второй год участвует в этом нацроекте. В 2020 году намечены работы на 20 объектах: 16 - в Благовещенской агломерации и 4 - на региональной дорожной сети. Всего в планах - ремонт 20,3 километра дорог, а также реконструкция 2,3 километра трасс и двух мостовых переходов общей протяженностью 1,4 километра.

Глава Амурской области Василий Орлов лично контролирует ход работ по нацпроекту БКАД, регулярно выезжая на объекты дорожного ремонта. Накануне он проинспектировал несколько участков в Благовещенске, которые приводят в нормативное состояние в рамках дорожной кампании 2020 года.

Губернатор посетил путепровод по улице Загородной, где строители выполнили основные работы и до 1 сентября откроют здесь проезд. Он побывал на улицах Воронкова и Калинина, на которых обновляют асфальт, тротуарную плитку, ливневую канализацию и освещение.

- Сроки выполнения основных контрактов по этим объектам - 15 октября, но проезд для транспорта планируем открывать по мере готовности дорог. Все участки улиц будут отремонтированы и озеленены. В целом отставания от графиков нет, но имеются задержки по некоторым этапам. Причиной стал высокий уровень грунтовых вод, который не позволял вести работу по замене подземных коммуникаций, - объяснил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Александра Зеленина, дорожная кампания 2020 года проходит на фоне ряда проблем.

- Это и пандемия коронавирусной инфекции, которая внесла коррективы в привлечение специалистов из других регионов, и обильные осадки, прошедшие в июне, - перечислил он. - В 2020 году в Благовещенске идет масштабная работа в дорожной отрасли, задействованы практически все дорожные организации города и области. Отставание по некоторым этапам будет наверстано, погода сейчас позволяет ускориться. К середине сентября завершится ремонт дороги по улице Ленина от Шимановского до Пионерской, к 15 октября - от Пионерской до Шевченко.

Все объекты ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проходят многоступенчатую проверку.

- Держу на личном контроле и сроки, и качество работ, - подчеркнул Василий Орлов. - Считаю немаловажным участие общественников в надзоре за дорожным ремонтом. Они представляют интересы людей, могут рассказать, есть ли нарушения, простои - открытость должна быть, люди должны видеть ситуацию со всех сторон.

На днях ход дорожного ремонта на улице Калинина и на путепроводе по улице Загородной, идущего на средства национального проекта БКАД, проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, члены общественного контроля совместно с журналистами ведущих телевизионных каналов и информагентств.

- Не все жители могут видеть своими глазами, как налажена работа на ремонте дорог. А общественники на выезде могут задать и подрядчику и специалистам минтранса вопросы от людей, а потом всем рассказать, есть нарушения или нет. Сегодня я вижу, что эти ремонтные работы необходимы, неудобства есть, но все скоро закончится и будут хорошие дороги в городе, - считает эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Ольга Токарева.

Уже составляется перечень работ на 2021-2022 годы и готовятся к заключению контракты на дорожное строительство и ремонт. Планы дорожной кампании 2021 года в Приамурье обсудят в предстоящие выходные на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова.

- Включение объектов в план ремонтных работ обсуждалось с общественностью, муниципалитетами и ГИБДД. Ожидается, что в 2021 году в Благовещенске начнут реконструкцию двух магистральных улиц - Горького и Мухина. Помимо асфальтного покрытия здесь заменят и коммуникации. О сроках завершения ремонта говорить рано, все будет зависеть от состояния инженерных сетей, - сообщил Александр Зеленин.