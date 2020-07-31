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31.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5482 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 695
  • 2. Свердловская область 210
  • 3. Ханты-Мансийский АО 171
  • 4. Санкт-Петербург 159
  • 5. Московская область 150
  • 6. Нижегородская область 145
  • 7. Красноярский край 145
  • 8. Иркутская область 140
  • 9. Мурманская область 139
  • 10. Ростовская область 133
  • 11. Омская область 125
  • 12. Челябинская область 117
  • 13. Ставропольский край 114
  • 14. Ямало-Ненецкий АО 112
  • 15. Хабаровский край 112
  • 16. Алтайский край 111
  • 17. Оренбургская область 106
  • 18. Новосибирская область 105
  • 19. Приморский край 104
  • 20. Ульяновская область 100
  • 21. Саратовская область 98
  • 22. Краснодарский край 96
  • 23. Волгоградская область 90
  • 24. Тюменская область 89
  • 25. Воронежская область 88
  • 26. Кемеровская область 74
  • 27. Пермский край 70
  • 28. Архангельская область 69
  • 29. Кировская область 66
  • 30. Сахалинская область 61
  • 31. Республика Саха (Якутия) 60
  • 32. Томская область 59
  • 33. Пензенская область 47
  • 34. Республика Коми 44
  • 35. Республика Дагестан 43
  • 36. Самарская область 43
  • 37. Белгородская область 42
  • 38. Псковская область 42
  • 39. Чувашская Республика 40
  • 40. Ленинградская область 39
  • 41. Ярославская область 38
  • 42. Курганская область 35
  • 43. Республика Бурятия 35
  • 44. Республика Башкортостан 34
  • 45. Республика Адыгея 33
  • 46. Республика Мордовия 33
  • 47. Республика Татарстан 33
  • 48. Республика Калмыкия 32
  • 49. Костромская область 31
  • 50. Орловская область 31
  • 51. Тамбовская область 31
  • 52. Астраханская область 31
  • 53. Брянская область 30
  • 54. Тверская область 30
  • 55. Тульская область 30
  • 56. Республика Карелия 30
  • 57. Рязанская область 29
  • 58. Республика Тыва 29
  • 59. Вологодская область 28
  • 60. Амурская область 28
  • 61. Курская область 26
  • 62. Камчатский край 26
  • 63. Ивановская область 25
  • 64. Калужская область 25
  • 65. Владимирская область 23
  • 66. Смоленская область 23
  • 67. Республика Ингушетия 23
  • 68. Республика Алтай 22
  • 69. Калининградская область 21
  • 70. Удмуртская Республика 19
  • 71. Магаданская область 19
  • 72. Республика Марий Эл 18
  • 73. Республика Хакасия 18
  • 74. Новгородская область 17
  • 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 76. Липецкая область 14
  • 77. Чеченская Республика 14
  • 78. Республика Северная Осетия 13
  • 79. Республика Крым 13
  • 80. Забайкальский край 11
  • 81. Карачаево-Черкесская Республика 9
  • 82. Еврейская АО 2
  • 83. Ненецкий автономный округ 1
  • 84. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрирован 839 981 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Чукотский автономный округ 0%
  2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2%
  3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3%
  4. Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Еврейская автономная область 0,4%
  5. Республика Тыва, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,5%
За сутки подтвержден 161 летальный случай:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 3
  • Курская область 1
  • Московская область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 4
  • Тверская область 2
  • Тульская область 5
  • Ярославская область 1
  • Москва 14
  • Республика Коми 7
  • Архангельская область 13
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 20
  • Краснодарский край 3
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Ставропольский край 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 16
  • Нижегородская область 5
  • Оренбургская область 1
  • Самарская область 2
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 6
  • Челябинская область 1
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 3
  • Новосибирская область 7
  • Томская область 2
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 13 963 человека.

За сутки выписано из стационаров 8 755 выздоровевших:
  • Белгородская область 19
  • Брянская область 56
  • Владимирская область 11
  • Воронежская область 142
  • Ивановская область 62
  • Калужская область 42
  • Костромская область 56
  • Курская область 85
  • Липецкая область 15
  • Московская область 288
  • Орловская область 18
  • Рязанская область 13
  • Смоленская область 99
  • Тамбовская область 72
  • Тверская область 16
  • Тульская область 35
  • Ярославская область 45
  • Москва 1260
  • Республика Карелия 21
  • Республика Коми 105
  • Архангельская область 393
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 8
  • Калининградская область 15
  • Ленинградская область 16
  • Мурманская область 259
  • Новгородская область 52
  • Псковская область 35
  • Санкт-Петербург 78
  • Республика Адыгея 31
  • Республика Калмыкия 62
  • Республика Крым 15
  • Краснодарский край 131
  • Астраханская область 28
  • Волгоградская область 117
  • Ростовская область 97
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 55
  • Республика Ингушетия 48
  • Кабардино-Балкарская Республика 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 77
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 105
  • Республика Башкортостан 65
  • Республика Марий Эл 14
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Татарстан 60
  • Удмуртская Республика 20
  • Республика Чувашия 45
  • Пермский край 41
  • Кировская область 11
  • Нижегородская область 401
  • Оренбургская область 90
  • Пензенская область 44
  • Самарская область 132
  • Саратовская область 95
  • Ульяновская область 162
  • Курганская область 76
  • Свердловская область 606
  • Тюменская область 230
  • Ханты-Мансийский АО 338
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 392
  • Челябинская область 251
  • Республика Алтай 48
  • Республика Тыва 120
  • Республика Хакасия 47
  • Алтайский край 17
  • Красноярский край 84
  • Иркутская область 229
  • Кемеровская область 110
  • Новосибирская область 217
  • Омская область 124
  • Томская область 58
  • Республика Бурятия 37
  • Республика Саха (Якутия) 31
  • Забайкальский край 25
  • Камчатский край 16
  • Приморский край 75
  • Амурская область 41
  • Магаданская область 18
  • Хабаровский край 118
  • Сахалинская область 61
  • Еврейская автономная область 15

За весь период выписано из стационаров по России - 638 410 выздоровевших.

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