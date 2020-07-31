За сутки в России подтверждено 5482 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 695
- 2. Свердловская область 210
- 3. Ханты-Мансийский АО 171
- 4. Санкт-Петербург 159
- 5. Московская область 150
- 6. Нижегородская область 145
- 7. Красноярский край 145
- 8. Иркутская область 140
- 9. Мурманская область 139
- 10. Ростовская область 133
- 11. Омская область 125
- 12. Челябинская область 117
- 13. Ставропольский край 114
- 14. Ямало-Ненецкий АО 112
- 15. Хабаровский край 112
- 16. Алтайский край 111
- 17. Оренбургская область 106
- 18. Новосибирская область 105
- 19. Приморский край 104
- 20. Ульяновская область 100
- 21. Саратовская область 98
- 22. Краснодарский край 96
- 23. Волгоградская область 90
- 24. Тюменская область 89
- 25. Воронежская область 88
- 26. Кемеровская область 74
- 27. Пермский край 70
- 28. Архангельская область 69
- 29. Кировская область 66
- 30. Сахалинская область 61
- 31. Республика Саха (Якутия) 60
- 32. Томская область 59
- 33. Пензенская область 47
- 34. Республика Коми 44
- 35. Республика Дагестан 43
- 36. Самарская область 43
- 37. Белгородская область 42
- 38. Псковская область 42
- 39. Чувашская Республика 40
- 40. Ленинградская область 39
- 41. Ярославская область 38
- 42. Курганская область 35
- 43. Республика Бурятия 35
- 44. Республика Башкортостан 34
- 45. Республика Адыгея 33
- 46. Республика Мордовия 33
- 47. Республика Татарстан 33
- 48. Республика Калмыкия 32
- 49. Костромская область 31
- 50. Орловская область 31
- 51. Тамбовская область 31
- 52. Астраханская область 31
- 53. Брянская область 30
- 54. Тверская область 30
- 55. Тульская область 30
- 56. Республика Карелия 30
- 57. Рязанская область 29
- 58. Республика Тыва 29
- 59. Вологодская область 28
- 60. Амурская область 28
- 61. Курская область 26
- 62. Камчатский край 26
- 63. Ивановская область 25
- 64. Калужская область 25
- 65. Владимирская область 23
- 66. Смоленская область 23
- 67. Республика Ингушетия 23
- 68. Республика Алтай 22
- 69. Калининградская область 21
- 70. Удмуртская Республика 19
- 71. Магаданская область 19
- 72. Республика Марий Эл 18
- 73. Республика Хакасия 18
- 74. Новгородская область 17
- 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 76. Липецкая область 14
- 77. Чеченская Республика 14
- 78. Республика Северная Осетия 13
- 79. Республика Крым 13
- 80. Забайкальский край 11
- 81. Карачаево-Черкесская Республика 9
- 82. Еврейская АО 2
- 83. Ненецкий автономный округ 1
- 84. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрирован 839 981 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ 0%
- Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2%
- Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3%
- Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Еврейская автономная область 0,4%
- Республика Тыва, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,5%
За сутки подтвержден 161 летальный случай:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 2
- Ивановская область 3
- Курская область 1
- Московская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 4
- Тверская область 2
- Тульская область 5
- Ярославская область 1
- Москва 14
- Республика Коми 7
- Архангельская область 13
- Вологодская область 1
- Мурманская область 3
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 20
- Краснодарский край 3
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 16
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 1
- Самарская область 2
- Саратовская область 1
- Свердловская область 6
- Челябинская область 1
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Красноярский край 6
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 7
- Томская область 2
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 13 963 человека.
За сутки выписано из стационаров 8 755 выздоровевших:
- Белгородская область 19
- Брянская область 56
- Владимирская область 11
- Воронежская область 142
- Ивановская область 62
- Калужская область 42
- Костромская область 56
- Курская область 85
- Липецкая область 15
- Московская область 288
- Орловская область 18
- Рязанская область 13
- Смоленская область 99
- Тамбовская область 72
- Тверская область 16
- Тульская область 35
- Ярославская область 45
- Москва 1260
- Республика Карелия 21
- Республика Коми 105
- Архангельская область 393
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 8
- Калининградская область 15
- Ленинградская область 16
- Мурманская область 259
- Новгородская область 52
- Псковская область 35
- Санкт-Петербург 78
- Республика Адыгея 31
- Республика Калмыкия 62
- Республика Крым 15
- Краснодарский край 131
- Астраханская область 28
- Волгоградская область 117
- Ростовская область 97
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 55
- Республика Ингушетия 48
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Северная Осетия - Алания 77
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 105
- Республика Башкортостан 65
- Республика Марий Эл 14
- Республика Мордовия 40
- Республика Татарстан 60
- Удмуртская Республика 20
- Республика Чувашия 45
- Пермский край 41
- Кировская область 11
- Нижегородская область 401
- Оренбургская область 90
- Пензенская область 44
- Самарская область 132
- Саратовская область 95
- Ульяновская область 162
- Курганская область 76
- Свердловская область 606
- Тюменская область 230
- Ханты-Мансийский АО 338
- Ямало-Ненецкий автономный округ 392
- Челябинская область 251
- Республика Алтай 48
- Республика Тыва 120
- Республика Хакасия 47
- Алтайский край 17
- Красноярский край 84
- Иркутская область 229
- Кемеровская область 110
- Новосибирская область 217
- Омская область 124
- Томская область 58
- Республика Бурятия 37
- Республика Саха (Якутия) 31
- Забайкальский край 25
- Камчатский край 16
- Приморский край 75
- Амурская область 41
- Магаданская область 18
- Хабаровский край 118
- Сахалинская область 61
- Еврейская автономная область 15
За весь период выписано из стационаров по России - 638 410 выздоровевших.