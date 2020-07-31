За сутки в России подтверждено 5482 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 695

2. Свердловская область 210

3. Ханты-Мансийский АО 171

4. Санкт-Петербург 159

5. Московская область 150

6. Нижегородская область 145

7. Красноярский край 145

8. Иркутская область 140

9. Мурманская область 139

10. Ростовская область 133

11. Омская область 125

12. Челябинская область 117

13. Ставропольский край 114

14. Ямало-Ненецкий АО 112

15. Хабаровский край 112

16. Алтайский край 111

17. Оренбургская область 106

18. Новосибирская область 105

19. Приморский край 104

20. Ульяновская область 100

21. Саратовская область 98

22. Краснодарский край 96

23. Волгоградская область 90

24. Тюменская область 89

25. Воронежская область 88

26. Кемеровская область 74

27. Пермский край 70

28. Архангельская область 69

29. Кировская область 66

30. Сахалинская область 61

31. Республика Саха (Якутия) 60

32. Томская область 59

33. Пензенская область 47

34. Республика Коми 44

35. Республика Дагестан 43

36. Самарская область 43

37. Белгородская область 42

38. Псковская область 42

39. Чувашская Республика 40

40. Ленинградская область 39

41. Ярославская область 38

42. Курганская область 35

43. Республика Бурятия 35

44. Республика Башкортостан 34

45. Республика Адыгея 33

46. Республика Мордовия 33

47. Республика Татарстан 33

48. Республика Калмыкия 32

49. Костромская область 31

50. Орловская область 31

51. Тамбовская область 31

52. Астраханская область 31

53. Брянская область 30

54. Тверская область 30

55. Тульская область 30

56. Республика Карелия 30

57. Рязанская область 29

58. Республика Тыва 29

59. Вологодская область 28

60. Амурская область 28

61. Курская область 26

62. Камчатский край 26

63. Ивановская область 25

64. Калужская область 25

65. Владимирская область 23

66. Смоленская область 23

67. Республика Ингушетия 23

68. Республика Алтай 22

69. Калининградская область 21

70. Удмуртская Республика 19

71. Магаданская область 19

72. Республика Марий Эл 18

73. Республика Хакасия 18

74. Новгородская область 17

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Липецкая область 14

77. Чеченская Республика 14

78. Республика Северная Осетия 13

79. Республика Крым 13

80. Забайкальский край 11

81. Карачаево-Черкесская Республика 9

82. Еврейская АО 2

83. Ненецкий автономный округ 1

84. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрирован 839 981 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ 0% Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2% Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3% Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Еврейская автономная область 0,4% Республика Тыва, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,5% За сутки подтвержден 161 летальный случай: Владимирская область 3

Воронежская область 2

Ивановская область 3

Курская область 1

Московская область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 4

Тверская область 2

Тульская область 5

Ярославская область 1

Москва 14

Республика Коми 7

Архангельская область 13

Вологодская область 1

Мурманская область 3

Псковская область 1

Санкт-Петербург 20

Краснодарский край 3

Волгоградская область 1

Ростовская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 2

Ставропольский край 2

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 3

Пермский край 16

Нижегородская область 5

Оренбургская область 1

Самарская область 2

Саратовская область 1

Свердловская область 6

Челябинская область 1

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Красноярский край 6

Иркутская область 3

Новосибирская область 7

Томская область 2

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 2

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 13 963 человека. За сутки выписано из стационаров 8 755 выздоровевших: Белгородская область 19

Брянская область 56

Владимирская область 11

Воронежская область 142

Ивановская область 62

Калужская область 42

Костромская область 56

Курская область 85

Липецкая область 15

Московская область 288

Орловская область 18

Рязанская область 13

Смоленская область 99

Тамбовская область 72

Тверская область 16

Тульская область 35

Ярославская область 45

Москва 1260

Республика Карелия 21

Республика Коми 105

Архангельская область 393

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 8

Калининградская область 15

Ленинградская область 16

Мурманская область 259

Новгородская область 52

Псковская область 35

Санкт-Петербург 78

Республика Адыгея 31

Республика Калмыкия 62

Республика Крым 15

Краснодарский край 131

Астраханская область 28

Волгоградская область 117

Ростовская область 97

Севастополь 5

Республика Дагестан 55

Республика Ингушетия 48

Кабардино-Балкарская Республика 19

Карачаево-Черкесская Республика 38

Республика Северная Осетия - Алания 77

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 105

Республика Башкортостан 65

Республика Марий Эл 14

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 60

Удмуртская Республика 20

Республика Чувашия 45

Пермский край 41

Кировская область 11

Нижегородская область 401

Оренбургская область 90

Пензенская область 44

Самарская область 132

Саратовская область 95

Ульяновская область 162

Курганская область 76

Свердловская область 606

Тюменская область 230

Ханты-Мансийский АО 338

Ямало-Ненецкий автономный округ 392

Челябинская область 251

Республика Алтай 48

Республика Тыва 120

Республика Хакасия 47

Алтайский край 17

Красноярский край 84

Иркутская область 229

Кемеровская область 110

Новосибирская область 217

Омская область 124

Томская область 58

Республика Бурятия 37

Республика Саха (Якутия) 31

Забайкальский край 25

Камчатский край 16

Приморский край 75

Амурская область 41

Магаданская область 18

Хабаровский край 118

Сахалинская область 61

Еврейская автономная область 15 За весь период выписано из стационаров по России - 638 410 выздоровевших.