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31.07.2020 17:51
Рубрика: Власть

173 работника самарских предприятий переобучились в рамках нацпроекта

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Самарской области активно повышают квалификацию работников предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". С начала года уже 173 сотрудника повысили свой профуровень.
Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" востребован у самарских работодателей. Фото: Правительство Самарской области Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" востребован у самарских работодателей. Фото: Правительство Самарской области
Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" востребован у самарских работодателей. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области продолжается работа по переобучению и повышению квалификации работников предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Заключены договоры с 21 компанией на обучение 510 специалистов.

Это стало возможным в связи с постепенным снятием ограничительных мер, пояснили в министерство труда, занятости и миграционной политики региона. Сейчас приступили к занятиям 299 работников, 173 человека уже завершили обучение.

Фото: iStock
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Завод индустриальных покрытий участвует в нацпроекте с этого года, активно включившись в работу по обучению своего персонала. На тольяттинском предприятии трудятся 176 человек, 10 из которых в этом году по договору с центром занятости населения Тольятти бесплатно повысят свою квалификацию. Это не рабочий персонал - водители погрузчиков категории B и C, но и менеджеры и специалисты в сфере закупок. Этой осенью обучение будет продолжено по направлению "Системный менеджмент качества продукции".

Как пояснил руководитель отдела кадров предприятия Евгений Нестеров, завод вошел в группу компаний "Ростех", у которой есть обязательные требования к квалификации сотрудников. Обучение дало возможность не только соблюдать эти требования и повысить профессиональный уровень работников, но и что немаловажно - возместить материальные затраты за их обучение.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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Сергей Горохов работает на заводе водителем погрузчика уже семь лет. Он одним из первых прошел обучение на курсах Поволжского центра делового и технического образования имени Мурзина. Занятия по вождению, рассказал водитель, проводили опытные инструкторы на современных аналоговых погрузчиках.

Начальник коммерческой службы Андрей Попов повысил свой профуровень в сфере закупок. Специалист с готовностью согласился на курсы, ведь финансовое законодательство меняется стремительно. Обучение помогло ему оперативно освоить новинки в сфере госзакупок.

Таким образом, национальный проект востребован у самарских работодателей и интересен каждому отдельному сотруднику предприятий региона.

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