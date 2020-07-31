На Московской набережной в Чебоксарах расширят спортзону

В столице Чувашии на Московской набережной появятся скейт-парк, баскетбольная площадка, памм- и дерт-треки. С возведением современных спортивных площадок ознакомился в ходе выездного совещания глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Спортивная территория расположится от яхт-клуба до Афанасьевского пляжа. Как пояснил замглавы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый, сейчас на объекте ведутся земельные работы по устройству трамплинов и площадок под дерт-трек, а также монтажу канализационных труб. Уже к 1 августа должна быть завершена прокладка электросетей.

Алексей Ладыков поручил увеличить темп строительства, скорректировать ежедневный график работ. До 30 октября здесь должны появиться ландшафтные холмы, скейт-парк, дарт-трек и памп-трек, которые будут представлять собой велосипедную трассу с чередованием ям, кочек и контруклонов. Кататься здесь смогут велосипедисты, любители самокатов и роликов.

Инфраструктуру Московской набережной сити-менеджер испытал лично: проехал на электросамокате и посетил "тихую зону". Выделенные дорожки позволяют ехать в обе стороны, не мешая друг другу. Кстати, обновленную территорию с момента открытия уже успели облюбовать более 400 человек.

- Культура вождения на набережной высокая. Любителей спорта у нас все больше. Приятно, что гуляют целыми семьями, осваивают и скейты, и спортивные велосипеды, и сегвеи. Популярными становятся электросамокаты. Трасса удобная. Спектр услуг будем расширять, - отметил глава администрации.

Посетители зоны отдыха во время общения с Ладыковым озвучили свои пожелания. По их мнению, в "тихой зоне" набережной было бы неплохо организовать прокат гироскутеров и электросамокатов.