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31.07.2020 16:08

На Московской набережной в Чебоксарах расширят спортзону

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии на Московской набережной появятся скейт-парк, баскетбольная площадка, памм- и дерт-треки. С возведением современных спортивных площадок ознакомился в ходе выездного совещания глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Спортивная территория расположится от яхт-клуба до Афанасьевского пляжа. Как пояснил замглавы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый, сейчас на объекте ведутся земельные работы по устройству трамплинов и площадок под дерт-трек, а также монтажу канализационных труб. Уже к 1 августа должна быть завершена прокладка электросетей.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Алексей Ладыков поручил увеличить темп строительства, скорректировать ежедневный график работ. До 30 октября здесь должны появиться ландшафтные холмы, скейт-парк, дарт-трек и памп-трек, которые будут представлять собой велосипедную трассу с чередованием ям, кочек и контруклонов. Кататься здесь смогут велосипедисты, любители самокатов и роликов.

Инфраструктуру Московской набережной сити-менеджер испытал лично: проехал на электросамокате и посетил "тихую зону". Выделенные дорожки позволяют ехать в обе стороны, не мешая друг другу. Кстати, обновленную территорию с момента открытия уже успели облюбовать более 400 человек.

- Культура вождения на набережной высокая. Любителей спорта у нас все больше. Приятно, что гуляют целыми семьями, осваивают и скейты, и спортивные велосипеды, и сегвеи. Популярными становятся электросамокаты. Трасса удобная. Спектр услуг будем расширять, - отметил глава администрации.

Посетители зоны отдыха во время общения с Ладыковым озвучили свои пожелания. По их мнению, в "тихой зоне" набережной было бы неплохо организовать прокат гироскутеров и электросамокатов.

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